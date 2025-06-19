روسيا حذرت من إستهدافم حطة بوشهر بسبب وجود خبراء روس فيها

حذرت ايران الولايات المتحدة من أي تدخل مباشر في الصراع لأن لديها خيارات مطروحة للدفاع عن نفسها، وتوعدت من جهة أخرى بلسان وزير خارجيتها عباس عراقجي بمواصلة قصف المجرمين الذين يستهدفون شعبها، داعياً الإسرائيليين إلى الإستماع الى إنذارات الإخلاء، وتجنب الاقتراب من المواقع العسكرية والاستخباراتية.



وجاء ذلك فيما كان قصف المفاعلات مدار حرب نفسية بين الجانبين.



وأعلنت إسرائيل قصف منشأة آراك، وأيضاً قصف نطنز، بينما نفت إيران مزاعم إسرائيل عن قصف محطة بوشهر ووصفتها بالحرب النفسية.

هذه المحطة، حذرت روسيا من إستهدافها بسبب وجود خبراء روس فيها.







