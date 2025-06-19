ماكرون يزور النروج الاثنين والثلاثاء قبل قمة الناتو

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة للنروج تستمر يومين اعتبارا من الاثنين وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصا في مجال الدفاع، قبل حضور قمة حلف شمال الأطلسي، وفق ما أعلن الإليزيه الخميس.وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنه خلال هذه الزيارة، وهي الأولى التي يقوم بها رئيس فرنسي للنروج منذ العام 1984، "سيعزز البلدان علاقاتهما لتحويلها إلى شراكة استراتيجية، مع توقيع اتفاق من شأنه تنظيم وتعزيز التعاون الوثيق في مجالات الأمن والدفاع والقدرة التنافسية والابتكار والتقنيات المتقدمة والتحول في مجال الطاقة والبيئة".ولفتت إلى أن هذه "الزيارة ستؤكّد التزام فرنسا المتواصل تجاه المنطقة الشمالية، خصوصا في ما يتعلق بالأمن".