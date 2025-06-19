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تحذير بريطاني بشأن السفر للبنان: مخاطر من تعطل حركة السفر الجويّ من وإلى بيروت جراء الصراع الدائر بالمنطقة

أخبار دولية
2025-06-19 | 14:21
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تحذير بريطاني بشأن السفر للبنان: مخاطر من تعطل حركة السفر الجويّ من وإلى بيروت جراء الصراع الدائر بالمنطقة
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تحذير بريطاني بشأن السفر للبنان: مخاطر من تعطل حركة السفر الجويّ من وإلى بيروت جراء الصراع الدائر بالمنطقة

حدثت بريطانيا اليوم الخميس إرشاداتها المتعلقة بالسفر إلى لبنان، محذرة من احتمال مواجهة المسافرين من وإلى مطار بيروت اضطرابات بسبب التوتر المستمر في الشرق الأوسط.
 
وذكر تحديث على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية "توجد مخاطر من حدوث اضطرابات في السفر الجوي من وإلى مطار بيروت بسبب الأعمال القتالية المستمرة في المنطقة، والتي قد تتصاعد سريعا وتشكل مخاطر أمنية على المنطقة ككل".
 
وأضاف التحديث "في سياق منفصل، لا يزال خطر وقوع غارات جوية قائما في مناطق لبنانية، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت".

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