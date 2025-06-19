موقع "أكسيوس": ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل اتخاذ قراره في شأن ضرب إيران

أكد موقع "أكسيوس" اليوم ، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل اتخاذ قراره في شأن ضرب إيران. وذكر الموقع نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن ترامب اجتمع، اليوم في غرفة العمليات، بفريقه للأمن القومي، وهو الاجتماع الثالث من نوعه خلال ثلاثة أيام.



وقال المسؤولون ان الرئيس الأميركي "يفكر جديا في الانضمام" إلى حرب إسرائيل ضد إيران، "ولكنه يريد ضمان ثلاثة أمور":



"أن تكون الضربة العسكرية ضرورية حقا.



أن العملية لن تجرّ الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط.



الأهم من ذلك كله، أنها ستحقق هدف تدمير البرنامج النووي الإيراني".