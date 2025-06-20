الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب مركز أبحاث عسكرية في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب خلال الليل عشرات الأهداف في طهران ولا سيما ما وصفه بأنه "مركز أبحاث وتطوير لمشروع الأسلحة النووية الإيراني"، في اليوم الثامن من الحرب بين إيران وإسرائيل.



وذكر الجيش في بيان أنه "نفذ سلسلة ضربات في قلب طهران، أصابت عشرات الأهداف بما فيها مواقع لإنتاج الصواريخ العسكرية ومقر منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية المكلفة البحث وتطوير برنامج الأسلحة النووية الإيراني".