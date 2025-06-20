إسرائيل تعلن استهداف قائد عسكري في إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم استهدف قائدا عسكريا في إيران و3 منصات قال إنها كانت جاهزة لإطلاق الصواريخ.



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أن الجيش هاجم منصات في إيران قبل وقت قليل من إطلاق الصاروخ على بئر السبع.