انفجار قنبلة يدوية أمام منزل السفير النروجي لدى اسرائيل

أفاد مسؤولون بأن قنبلة يدوية ألقيت على باحة منزل السفير النروجي لدى إسرائيل الخميس، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.وقالت توفا بوغزنيس، رئيسة قسم الاتصالات في وزارة الخارجية النروجية، في بيان لوكالة فرانس برس "وقع انفجار خارج مقر إقامة السفير النروجي في تل أبيب مساء الخميس".وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة اكس أنه كان على اتصال مع السفير النروجي لدى إسرائيل بير إيغيل سيلفاغ، كاشفا أن منزل سيلفاغ استهدف ب"قنبلة يدوية متفجرة".وندد ساعر بشدة بهذه "الجريمة الخطيرة".وأضافت بوغزنيس "لم يصب أي من موظفي السفارة بأذى جسدي في الحادث"، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية عاينت المكان.