إيران: استهدفنا عاصمة إسرائيل السيبرانية

أعلنت إيران أنها هاجمت بالصواريخ "حديقة الفضاء السيبراني" وتحديدا شركة "غاف-يام 4" في بئر السبع جنوب إسرائيل، وألحقت بها أضرارا جسيمة صباحا، بحسب "روسيا اليوم".



ونقلت وسائل إعلام محلية وأجنبية أن الشركة "غاف-يام" في "حديقة الفضاء السيبراني" CyberSpark توفر خدمات الأمن السيبراني للجيش الإسرائيلي، وتعد جزءا من قطاع التكنولوجيا المتقدم في بئر السبع، والذي يضم شركات عالمية ومراكز أبحاث متخصصة في الحرب الإلكترونية.



وذكر الحرس الثوري الإيراني أن "الصاروخ الإيراني الذي سقط في بئر السبع صباحا استهدف مقرا يعمل في المجال السيبراني ويتعاون مع الجيش الإسرائيلي".