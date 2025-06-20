37 مصابًا في سقوط صاروخ إيراني على بئر السبع

نقلت القناة الـ12 عن الإسعاف الإسرائيلي أن 7 إسرائيليين أصيبوا بجروح و30 آخرين بالهلع إثر سقوط صاروخ إيراني صباح اليوم الجمعة في مدينة بئر السبع.



وأقر الجيش الاسرائيلي بأن الصاروخ الإيراني سقط بشكل مباشر في بئر السبع ولم يتم اعتراضه، في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يجري تحقيقا بشأن سقوط الصاروخ دون اعتراضه.



ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن بلدية بئر السبع قولها إن الصاروخ الإيراني أصاب بشكل مباشر مبنى في المدينة، في حين تداولت منصات مشاهد من موقع سقوط الصاروخ.



كما أفادت القناة نقلا عن شركة القطارات الإسرائيلية بإغلاق محطة بئر السبع بسبب تعرضها لأضرار بسبب الصاروخ الإيراني.



من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أضرارا لحقت بشقق سكنية جراء سقوط الصاروخ الإيراني جنوب إسرائيل، في حين أفادت شبكة "سي إن إن" باندلاع حريق قرب مكتب شركة مايكروسوفت في بئر السبع بعد هجوم إيراني.





وفي حين قال المرشد الإيراني علي خامنئي على منصة إكس إن "العدو الصهيوني يعاقب في هذه اللحظة" قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الهجوم الصاروخي على بئر السبع استهدف مركز غاف يام نيغيف التكنولوجي.



وأوضحت الوكالة أن المركز المستهدف يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية نشطة، وذلك في اعقاب تأكيد وكالة أنباء الطلبة الإيرانية بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.



وسبق ذلك إعلان التلفزيون الإيراني أن تقديرات أولية تشير إلى إطلاق صواريخ نحو صحراء النقب التي تضم قاعدة نيفاتيم الجوية.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن منظومات الدفاع الجوي أطلقت صواريخ اعتراضية باتجاه الصواريخ الإيرانية، في حين أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية عن سقوط صاروخ على موقع في جنوب إسرائيل.



وبدأت إسرائيل فجر 13 حزيران هجوما واسعا على إيران بقصف مبانٍ سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين.



ومساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وخلفت إلى جانب القتلى والجرحى أضرارا مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.