وكالة الطاقة الذرية: تضرر مبان رئيسية في محطة خنداب للماء الثقيل في إيران

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على موقع إكس، أن لديها معلومات تفيد بتضرر مبان رئيسية في موقع خنداب البحثي للماء الثقيل في إيران إثر هجمات إسرائيلية بما في ذلك وحدة التقطير.



وتلك المعلومات هي تحديث لتقييم الوكالة أمس الخميس الذي قالت فيه إن المفاعل تعرض للاستهداف دون رصد تأثيرات إشعاعية.