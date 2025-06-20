مسؤول روسي: الوضع في محطة بوشهر النووية الإيرانية طبيعي

أعلن مدير شركة روس آتوم الروسية للطاقة النووية أليكسي ليخاتشوف أن المتخصصين الروس لا يزالون يعملون في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران، وإن الوضع هناك طبيعي وتحت السيطرة.



وأضاف ليخاتشوف أنه يأمل بأن تكون القيادة الإسرائيلية قد تلقت تحذيرات روسيا لإسرائيل بعدم مهاجمة الموقع.