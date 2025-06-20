وزير ألماني: أوروبا منفتحة للنقاش إذا أبدت طهران رغبة "جادة" في تقديم ضمانات نووية

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أن ألمانيا وشركاءها الأوروبيين منفتحون على إجراء المزيد من المناقشات مع إيران إذا أبدت طهران رغبة جادة لتقديم ضمانات بشأن برامجها النووية والصاروخية.



وأضاف قبيل اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني في جنيف: "يؤكد زملائي في بريطانيا وفرنسا وكذلك مسؤولة السياسة الخارجية (بالاتحاد الأوروبي) دائما على استعدادنا للحوار".



وتابع: "هذا يتطلب وجود رغبة جادة من إيران للتخلي عن أي تخصيب للمواد النووية قد يؤدي إلى التسلح النووي. وهذا يتطلب أيضا إدراج برنامج الصواريخ. إذا توفر هذا الاستعداد الجاد، فالنتيجة من جانبنا هي أننا مستعدون لعقد المزيد من المحادثات".