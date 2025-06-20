وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه بتكثيف الهجمات على "رموز النظام" الإيراني

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أصدر توجيهات للجيش بتكثيف الهجمات على "رموز النظام" في العاصمة الإيرانية طهران بهدف زعزعة الاستقرار.



وذك كاتس في بيان: "يجب أن تقصف جميع رموز النظام وآليات قمع الشعب، مثل قوات الباسيج وقاعدة نفوذ النظام، مثل الحرس الثوري".