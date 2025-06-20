ماكرون عن صراع إيران وإسرائيل: لا مبرر لمهاجمة المدنيين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الهجمات على المدنيين وعلى البنية التحتية المدنية يجب أن تتوقف في الصراع الدائر منذ أسبوع بين إسرائيل وإيران.وقال في حديث للصحفيين لدى وصوله الى معرض باريس للطيران، "إن على طهران أن تبدي الرغبة في العودة لطاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي".وأضاف: "لعدة أيام الآن، عبرت فرنسا بوضوح عن أمر بسيط وهو أنه ليس هناك ما يبرر أبدا الهجمات على البنية التحتية للطاقة والسكان المدنيين".