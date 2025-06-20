قطر تحذر من خطورة القصف الإسرائيلي لإيران على استقرار إمدادات الطاقة

حذر وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من أن استهداف إسرائيل للمنشآت الاقتصادية في إيران قد يكون له تداعيات كارثية إقليميا ودوليا لا سيما لاستقرار إمدادات الطاقة.



وجاءت تصريحات الوزير القطري خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية النرويج.