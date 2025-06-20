عراقجي: إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة في ظل الهجمات الإسرائيلية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ان بلاده لا ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة أو أي طرف آخر، بينما تواصل إسرائيل شن الهجمات ضدها.



وذكر عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن الولايات المتحدة ترغب في التفاوض، وبعثت برسائل “جادة”.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني قوله إن طهران أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تتفاوض حتى يتوقف “العدوان” الإسرائيلي، ولم تطلب إجراء محادثات مع أي طرف في ظل الوضع الراهن.



وتواصلت بعض الدول مع إيران لإجراء مفاوضات.



وذكر عراقجي أنه سيعقد “محادثات نووية” فقط خلال اجتماع مقرر مع الاتحاد الأوروبي اليوم.