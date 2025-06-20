إردوغان يحذر أوروبا من أن الضربات الإسرائيلية على إيران قد تؤدي إلى موجة هجرة

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة من أن الضربات الجوية بين إيران وإسرائيل قد تؤدي إلى موجة هجرة تؤثر على أوروبا والمنطقة.ونقل عنه مكتبه قوله في مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن "دوامة العنف الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية قد تؤذي المنطقة وأوروبا من ناحية الهجرة مع احتمال تسرب نووي".