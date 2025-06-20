آلاف الإيرانيين يتظاهرون في طهران تنديدا بالهجمات الإسرائيلية

تظاهر آلاف الإيرانيين في العاصمة طهران تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على بلادهم، ورددوا شعارات دعم لقادتهم، حسبما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.



وقال مذيع الأخبار: "هذه جمعة تضامن ومقاومة الأمة الإيرانية في جميع أنحاء البلاد".



وأظهرت اللقطات متظاهرين يرفعون صورا لقادة قُتلوا منذ بداية الحرب مع إسرائيل، بينما لوّح آخرون بأعلام إيران وحزب الله.