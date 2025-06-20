برلين: ميرتس يبحث صراع الشرق الأوسط في اتصال هاتفي مع أردوغان

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن المستشار فريدريش ميرتس بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة الصراع بين إسرائيل وإيران.



وأضاف المتحدث أن الزعيمين تحدثا عن جهودهما الدبلوماسية الرامية لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة ووعدا بالتنسيق الوثيق من الآن فصاعدا.