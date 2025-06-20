الدفاع المدنيّ في غزة: استشهاد 43 فلسطينيًا بنيران القوات الإسرائيلية

استشهد 43 شخصًا بينهم 26 كانوا ينتظرون المساعدات بنيران الجيش الإسرائيليّ في القطاع الفلسطينيّ المحاصر، وفق ما أعلن الدفاع المدنيّ في غزة.



وقال مدير الإمداد الطبيّ في الدفاع المدنيّ محمد المغير لوكالة فرانس برس إنّ 26 شخصًا قتلوا أثناء انتظارهم المساعدات قرب محور نتساريم في وسط قطاع غزة.

ويتوافد آلاف الأشخاص يوميًا إلى مناطق مختلفة من القطاع، من بينها هذه المنطقة، على أمل الحصول على الطعام. وأفاد المغير بأن 17 شخصًا آخرين قُتلوا في خمسة مواقع مختلفة بنيران الجيش الإسرائيلي.