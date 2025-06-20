روسيا: إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى مع أوكرانيا

تبادلت روسيا وأوكرانيا المزيد من أسرى الحرب، على ما أعلنت موسكو، في إطار عملية تبادل تم الاتفاق عليها في محادثات سلام في اسطنبول في وقت سابق هذا الشهر.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّ "مجموعة من الجنود الروس أعيدوا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. في المقابل تم تسليم مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين".