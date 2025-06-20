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سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة ندد بإلقاء طهران كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان
أخبار دولية
2025-06-20 | 08:29
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سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة ندد بإلقاء طهران كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان
أظهر خطاب أنّ سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف عبّر عن "اعتراضه الشديد" على إلقاء طهران كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان قبيل محادثات يجريها وزير الخارجية الإيرانيّ مع نظراء أوروبيين في جنيف في محاولة لتهدئة الصراع.
وقال مندوب إسرائيل دانييل ميرون، في خطاب موجه إلى رئيس المجلس يورج لاوبر: "إعطاء وزير الخارجية الإيراني فرصة إلقاء كلمة أمام هذا المجلس هو استمرار لتقويض مصداقية المجلس ويشكل خيانة صارخة للعديد من ضحايا هذا النظام في شتى أنحاء العالم".
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