الشرطة البريطانية اعتقلت ستة رجال...

اعتقلت الشرطة البريطانية ستة رجال للاشتباه في إلحاقهم أذى جسديًا خطيرًا عقب ورود تقارير عن مشادة في مكان قريب من السفارة الإيرانية في لندن.



وقالت الشرطة في بيان: "أُلقي القبض على ستة رجال للاشتباه في إلحاقهم أذى جسديا خطيرا، ولا يزالون رهن احتجاز الشرطة".