الخارجية السويسرية: إغلاق السفارة في إيران موقتا

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، أنها قررت إغلاق سفارتها في إيران موقتا، مشيرة إلى العمليات العسكرية المكثفة هناك والوضع الميداني غير المستقر بالمرة.



وقالت الوزارة في بيان: "غادر جميع الموظفين الأجانب إيران، وهم بأمان"، موضحة أن الموظفين سيعودون إلى طهران بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.