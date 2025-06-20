عراقجي: هجمات إسرائيل على المنشآت النووية جرائم حرب خطيرة

وصف وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي، هجمات إسرائيل على المنشآت النووية في بلاده بأنها جرائم حرب خطيرة.



وقال، في مقر الأمم المتحدة في جنيف قبيل محادثات مع نظراء له أوروبيين: "عازمون على الدفاع عن سلامة أراضينا وسيادتنا بكل قوة".



ولفت إلى أنّ هجوم إسرائيل خيانة للدبلوماسية.