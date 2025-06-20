فرانس برس: بدء المباحثات بين الأوروبيين وإيران في شأن البرنامج النوويّ

بدأت المباحثات في شأن البرنامج النوويّ الإيرانيّ بين وزير الخارجية الإيرانيّ ونظرائه في الاتحاد الأوروبيّ وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، في جنيف، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.



ويسعى الأوروبيون إلى انتهاز هذه الفرصة لإحياء المحادثات حول البرنامج النوويّ الإيرانيّ ومنح الدبلوماسية فرصة في اليوم الثامن من الحرب المستمرة بين إسرائيل وإيران.