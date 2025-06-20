الشيباني وغراندي: لدعم جهود الحكومة السورية في تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين

أكّد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ومفوض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في دمشق، أهمية دعم جهود الحكومة السورية في تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين بشكل طوعي وآمن.



كما أكّدا ضرورة تكثيف التعاون لضمان عودة كريمة تحفظ كرامة اللاجئين وتلبي حاجاتهم الأساسية.