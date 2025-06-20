غوتيريش يدعو أطراف النزاع الإسرائيلي الإيراني إلى "إعطاء فرصة للسلام"

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة أطراف النزاع الإسرائيلي الإيراني "إعطاء فرصة للسلام"، محذرًا من أن العنف قد يخرج عن نطاق السيطرة.



وقال غوتيريش: "إلى أطراف النزاع - الأطراف المحتملة في النزاع - وإلى مجلس الأمن كممثل للمجتمع الدولي، لدي رسالة بسيطة وواضحة: أعطوا فرصة للسلام"، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة التي تنظر في التدخل عسكريًا لدعم إسرائيل.