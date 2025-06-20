سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى إلى بذل جهود حقيقية في شأن قدرات إيران النووية

تسعى إسرائيل إلى بذل جهود حقيقية في شأن قدرات إيران النووية، من خلال اجتماع بين وزراء أوروبيين وإيرانيين، وفق ما أكّد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون.



وقال لصحافيين في الأمم المتحدة: "شهدنا محادثات دبلوماسية على مدى العقود القليلة الماضية، وننظر إلى نتائجها".



وأضاف: "إذا بُذلت جهود حقيقية لتفكيك قدرات إيران، فهذا أمر يمكننا النظر فيه، ولكن إذا كان الأمر أشبه بجلسة أخرى ومناقشات، فلن ينجح الأمر".



وأكّد رفضه لأن تكون مجرد جولة أخرى من المحادثات.