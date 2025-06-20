تسنيم: اعتقال جاسوس أوروبيّ في إيران

اعتُقل مواطن أوروبيّ في ايران قُدم على أنه "جاسوس"، وذلك في اليوم الثامن من الحرب بين الجمهورية الاسلامية واسرائيل، وفق ما افادت وكالة تسنيم الايرانية للانباء.



وقالت الوكالة: "تم اعتقال مواطن اوروبيّ كان يريد التجسس على مناطق حساسة في البلاد في جنوب غرب ايران".



وأوضحت أنه توجه الى البلاد بوصفه "سائحًا مع بدء الهجوم الوحشيّ للنظام الصهيونيّ".