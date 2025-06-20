السفير الإسرائيليّ لدى الأمم المتحدة: لن نتوقف إلى حين القضاء على التهديد النوويّ الإيرانيّ

أكدت إيران خلال جلسة لمجلس الأمن الدوليّ أنها ستواصل الدفاع عن نفسها في مواجهة إسرائيل.



وتوعد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بأنّ بلاده لن توقف هجماتها قبل إزالة التهديد النوويّ الإيرانيّ.



وقال السفير الإسرائيليّ لدى الأمم المتحدة داني دانون: "لن نتوقف. لن نتوقف لحين القضاء على التهديد النوويّ الإيرانيّ، ولن نتوقف قبل نزع سلاح آلتها الحربية، ولن نتوقف حتى يصبح شعبنا وشعوبكم آمنة".



وحثّ السفير الإيرانيّ لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني مجلس الأمن على التحرك.



وأوضح أنّ إسرائيل أعلنت على ما يبدو أنها ستواصل هذه الضربة لعدد غير محدد من الأيام.



وأعرب عن قلقه إزاء تقرير موثوق ذكر أنّ الولايات المتحدة... "ربما تنضم إلى هذه الحرب".