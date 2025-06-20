موجة صواريخ على إسرائيل سبقتها موجةٌ صباحية

الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب مركز أبحاث عسكرية في طهران

الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب مركز أبحاث عسكرية في طهران

خامنئي: العدو الصهيوني يُعاقَب في هذه اللحظة