الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بوتين عن عرضه التوسط بين إيران واسرائيل: اقترحنا أفكارًا فقط
أخبار دولية
2025-06-20 | 14:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بوتين عن عرضه التوسط بين إيران واسرائيل: اقترحنا أفكارًا فقط
أكد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين أنّه اقترح مجرد "أفكار" للتسوية، في مسعى إلى التخفيف من أهمية وساطته في المواجهة العسكرية القائمة بين إسرائيل وإيران، حليفه الرئيسي في الشرق الأوسط.
وقال بوتين في كلمة القاها خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبروغ الاقتصاديّ: "لا نسعى مطلقا للتوسط، نحن نقترح أفكارا فقط".
وأضاف: "إذا كانت هذه الأفكار جذابة للبلدين، فسنكون سعداء"، مؤكدا أن روسيا لديها "اتصالات" في هذا الشأن مع إسرائيل و"مع أصدقائنا الإيرانيين".
آخر الأخبار
أخبار دولية
التوسط
إيران
واسرائيل:
اقترحنا
أفكارًا
التالي
وكالة الطاقة الذرية: تضرر مبان رئيسية في محطة خنداب للماء الثقيل في إيران
37 مصابًا في سقوط صاروخ إيراني على بئر السبع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:36
بوتين: لا نسعى للوساطة بل نقترح أفكارًا لحل الصراع بين إيران وإسرائيل
آخر الأخبار
11:36
بوتين: لا نسعى للوساطة بل نقترح أفكارًا لحل الصراع بين إيران وإسرائيل
0
آخر الأخبار
11:36
بوتين: أعتقد أنه من الممكن إيجاد حل للصراع بين إيران وإسرائيل
آخر الأخبار
11:36
بوتين: أعتقد أنه من الممكن إيجاد حل للصراع بين إيران وإسرائيل
0
أخبار دولية
2025-06-18
ترامب يدعو بوتين الى انهاء حرب اوكرانيا قبل ان يتوسط بين ايران واسرائيل
أخبار دولية
2025-06-18
ترامب يدعو بوتين الى انهاء حرب اوكرانيا قبل ان يتوسط بين ايران واسرائيل
0
أخبار دولية
2025-06-15
ترامب "منفتح" على وساطة بوتين في النزاع بين إيران وإسرائيل
أخبار دولية
2025-06-15
ترامب "منفتح" على وساطة بوتين في النزاع بين إيران وإسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:55
في الساعات الماضية... الميدان إشتعل من تل أبيب إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:55
في الساعات الماضية... الميدان إشتعل من تل أبيب إلى لبنان
0
أخبار دولية
14:59
زلزال بقوة 5,1 درجات يضرب شمال إيران
أخبار دولية
14:59
زلزال بقوة 5,1 درجات يضرب شمال إيران
0
أخبار دولية
14:55
القوى الأوروبية لطهران: لمواصلة الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لإيجاد حل للأزمة
أخبار دولية
14:55
القوى الأوروبية لطهران: لمواصلة الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لإيجاد حل للأزمة
0
أخبار دولية
14:45
وزراء خارجية مجموعة الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبيّ: لإيجاد حلّ تفاوضيّ لضمان عدم حصول إيران على سلاح نوويّ
أخبار دولية
14:45
وزراء خارجية مجموعة الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبيّ: لإيجاد حلّ تفاوضيّ لضمان عدم حصول إيران على سلاح نوويّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
14:35
"الموضوع مش OK"... نادين الراسي: نحنا منكتفي بالمنشفة الرطبة؟ (فيديو)
فنّ
14:35
"الموضوع مش OK"... نادين الراسي: نحنا منكتفي بالمنشفة الرطبة؟ (فيديو)
0
أخبار دولية
12:58
السفير الإسرائيليّ لدى الأمم المتحدة: لن نتوقف إلى حين القضاء على التهديد النوويّ الإيرانيّ
أخبار دولية
12:58
السفير الإسرائيليّ لدى الأمم المتحدة: لن نتوقف إلى حين القضاء على التهديد النوويّ الإيرانيّ
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 20-6-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 20-6-2025
0
آخر الأخبار
15:47
ترامب: من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات الجوية
آخر الأخبار
15:47
ترامب: من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات الجوية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:55
في الساعات الماضية... الميدان إشتعل من تل أبيب إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:55
في الساعات الماضية... الميدان إشتعل من تل أبيب إلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في يومها الثامن... تيريزا الطفل يسوع تواصل زرع النعمة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في يومها الثامن... تيريزا الطفل يسوع تواصل زرع النعمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع... الجولة على القرى اللبنانية مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع... الجولة على القرى اللبنانية مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
تعرفوا إلى خدائع التهرب الجمركي في المرافىء
تقارير نشرة الاخبار
13:41
تعرفوا إلى خدائع التهرب الجمركي في المرافىء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العبودية المعبر الشرعي مقفل وغير الشرعي مفتوح... ولو بين الألغام
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العبودية المعبر الشرعي مقفل وغير الشرعي مفتوح... ولو بين الألغام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اجتماع جنيف... أهميته والرسائل خلفه
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اجتماع جنيف... أهميته والرسائل خلفه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي... بند متعلق بتطوير مطار القليعات
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي... بند متعلق بتطوير مطار القليعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جهود مكثفة لوقف الحرب بين إسرائيل وإيران خلال أسبوعين... إلى اللقاء في الثالث من تموز
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جهود مكثفة لوقف الحرب بين إسرائيل وإيران خلال أسبوعين... إلى اللقاء في الثالث من تموز
0
أخبار دولية
13:29
موجة صواريخ على إسرائيل سبقتها موجةٌ صباحية
أخبار دولية
13:29
موجة صواريخ على إسرائيل سبقتها موجةٌ صباحية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:26
في الأشرفية... قتله وأخفى جثته داخل احد المحال
أمن وقضاء
02:26
في الأشرفية... قتله وأخفى جثته داخل احد المحال
2
اقتصاد
02:36
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت...
اقتصاد
02:36
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت...
3
فنّ
11:14
فنان عربي شهير ينجو من حادث سير مروع... وهذه التفاصيل (صورة)
فنّ
11:14
فنان عربي شهير ينجو من حادث سير مروع... وهذه التفاصيل (صورة)
4
أخبار دولية
01:15
إسرائيل تعلن استهداف قائد عسكري في إيران
أخبار دولية
01:15
إسرائيل تعلن استهداف قائد عسكري في إيران
5
فنّ
15:21
توقيف فنانة عربية شهيرة في الكويت... وهذه تهمتها (صورة)
فنّ
15:21
توقيف فنانة عربية شهيرة في الكويت... وهذه تهمتها (صورة)
6
أخبار لبنان
07:36
حادث سير بين ست سيارات عند نفق نهر الكلب باتجاه جونيه
أخبار لبنان
07:36
حادث سير بين ست سيارات عند نفق نهر الكلب باتجاه جونيه
7
أخبار دولية
16:47
موقع "أكسيوس": ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل اتخاذ قراره في شأن ضرب إيران
أخبار دولية
16:47
موقع "أكسيوس": ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل اتخاذ قراره في شأن ضرب إيران
8
أمن وقضاء
09:43
سالي إبراهيم بلقيس غادرت ولم تعُد...
أمن وقضاء
09:43
سالي إبراهيم بلقيس غادرت ولم تعُد...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More