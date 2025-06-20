بوتين عن عرضه التوسط بين إيران واسرائيل: اقترحنا أفكارًا فقط

أكد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين أنّه اقترح مجرد "أفكار" للتسوية، في مسعى إلى التخفيف من أهمية وساطته في المواجهة العسكرية القائمة بين إسرائيل وإيران، حليفه الرئيسي في الشرق الأوسط.



وقال بوتين في كلمة القاها خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبروغ الاقتصاديّ: "لا نسعى مطلقا للتوسط، نحن نقترح أفكارا فقط".



وأضاف: "إذا كانت هذه الأفكار جذابة للبلدين، فسنكون سعداء"، مؤكدا أن روسيا لديها "اتصالات" في هذا الشأن مع إسرائيل و"مع أصدقائنا الإيرانيين".