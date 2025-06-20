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القوى الأوروبية لطهران: لمواصلة الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لإيجاد حل للأزمة
أخبار دولية
2025-06-20 | 14:55
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القوى الأوروبية لطهران: لمواصلة الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لإيجاد حل للأزمة
حضّت القوى الأوروبية طهران على مواصلة الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لإيجاد حل للأزمة المتعلقة ببرنامجها النوويّ، في ظل استمرار الحرب بين إيران وإسرائيل.
وقال وزير الخارجية الألمانيّ يوهان فاديفول، في بيان مشترك، مع نظرائه في بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبيّ، إنّ "النتيجة الإيجابية أننا نغادر القاعة بانطباع أن الجانب الإيرانيّ مستعد لمواصلة مناقشة المسائل المهمة".
وشدّد على أهمية مشاركة الولايات المتحدة في هذه المفاوضات لإيجاد الحل.
وقال وزير الخارجية البريطانيّ ديفيد لامي: "حريصون على مواصلة المناقشات والمفاوضات القائمة مع إيران".
وحضّ إيران على مواصلة محادثاتها مع الولايات المتحدة.
وأضاف "نحن أمام لحظة حرجة، ومن المهم للغاية ألا نشهد تصعيدا إقليميا لهذا الصراع".
وأعرب وزير الخارجية الفرنسيّ جان نويل بارو عن اعتقاده بعدم وجود حل نهائيّ بالوسائل العسكرية لقضية النوويّ الإيرانيّ.
ووصف بارو "السعي إلى فرض تغيير النظام من الخارج" بأنه "وهم" وأمر "خطر"، قائلا إنّ "الشعب الإيرانيّ هو من يقرر مصيره".
ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ كايا كالاس إلى إبقاء باب النقاش مفتوحًا.
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