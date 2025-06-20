زلزال بقوة 5,1 درجات يضرب شمال إيران

ضرب زلزال بقوة 5,1 درجات شمال إيران، حسب المعهد الأميركيّ للجيوفيزياء.



وبلغت قوة الزلزال 5,2 درجات، وفق ما أوضحت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.



وأفاد المعهد الأميركيّ بأنّ الزلزال ضرب على عمق 10 كيلومترات (ستة أميال) على مسافة حوالى 37 كيلومترًا (23 ميلًا) جنوب غرب مدينة سمنان.