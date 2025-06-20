بوتين: أتفق مع تقييم أوبك بشأن الطلب المرتفع على النفط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أنه يتفق مع تقييم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بأن الطلب على النفط سيظل مرتفعًا.



وقال بوتين لهيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك، في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي: "أتفق مع توقعاتكم بأن الطلب على موارد الطاقة والنفط سيظل عند مستوى مرتفع".



وأشار إلى الرقم 105.5 مليون برميل يوميًا، وهو الرقم الذي تتوقعه أوبك للاستهلاك في عام 2025، وقال إن هذا المستوى "سيبقى في المستقبل القريب".



وأوضح أن روسيا تقدر الطبيعة "غير المسيسة" لأوبك، مؤكدًا استعداد موسكو لمزيد من التعاون مع المنظمة.



وروسيا عضو رئيسي في تحالف أوبك الذي يضم الدول الأعضاء في أوبك ومنتجين آخرين يعملون معا فيما يتعلق بمستويات المعروض للحفاظ على الأسواق.