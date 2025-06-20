ترامب: قد أدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "حسب الظروف"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه ربما يدعم وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ أسبوع بين إسرائيل وإيران "حسب الظروف".وعندما سأله صحفيون عما إذا كان سيؤيد وقف إطلاق النار في ظل استمرار المفاوضات، قال ترامب: "ربما، حسب الظروف".ويرى ترامب أن أوروبا لن تتمكن من تقديم الكثير من المساعدة في الحرب بين إيران وإسرائيل.وقال: "إيران لا تريد التحدث إلى أوروبا. إنهم يريدون التحدث إلينا. لن تتمكن أوروبا من تقديم المساعدة في هذه الحرب".والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظراء أوروبيين في جنيف اليوم الجمعة لإجراء محادثات تهدف إلى تمهيد الطريق للعودة إلى المسار الدبلوماسي فيما يتعلق بأزمة برنامج إيران النووي.وحث الوزراء الأوروبيون إيران على التواصل مع واشنطن فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي، لكن المحادثات انتهت دون أي مؤشرات تذكر على إحراز تقدم.وقال ترامب ردًا على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة لنشر قوات برية لهزيمة إيران: "حسنًا، لن أتحدث عن القوات البرية، لأن آخر ما ترغبون به هو نشر قوات برية".