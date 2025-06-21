اسرائيل تشن ضربات على منشآت لتخزين الصواريخ وإطلاقها في وسط إيران

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي السبت أنه شن موجة جديدة من الغارات على مواقع لتخزين الصواريخ وإطلاقها في وسط إيران، في اليوم التاسع من النزاع بين البلدين.



وفي منشور على منصة اكس، أفاد سلاح الجو الإسرائيلي أنه استهدف "بنية تحتية لتخزين الصواريخ وإطلاقها في وسط إيران".