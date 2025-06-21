فوكس نيوز: إسرائيل تدرس إرسال قوات كوماندوز لتدمير منشأة فوردو

كشفت شبكة "فوكس نيوز"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل تدرس خيارات عدة لتدمير منشأة فوردو النووية الإيرانية، في حال اضطرت للتحرك بشكل منفرد من دون دعم أميركي.



وبحسب التقرير، تتضمن الخيارات المطروحة إرسال قوات كوماندوز تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحديدًا من الوحدة 5101، المتخصصة في العمليات الخاصة، لتنفيذ المهمة.