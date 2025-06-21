وول ستريت جورنال: طهران أبلغت دبلوماسيين أنها لن تنهي تخصيب اليورانيوم

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين قولهم إن طهران أبلغت دبلوماسيين في محادثات الأسبوع الماضي أنها لن تنهي تخصيب الوقود النووي