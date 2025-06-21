الحرس الثوري: الموجة الصاروخية الـ18 استهدفت مطار بن غوريون ومراكز عسكرية

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الموجة الصاروخية الـ18 التي أُطلقت مؤخرًا استهدفت مطار بن غوريون وعددًا من المراكز العسكرية داخل إسرائيل.



وأوضح في بيان أن الهجوم نُفذ باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة انتحارية من طراز "شاهد 136"، في إطار التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين.