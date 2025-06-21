عراقجي: الكرة في ملعب واشنطن بين التفاوض أو التصعيد

نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تصريحات حادة حيال موقف الولايات المتحدة من التصعيد الأخير في المنطقة، مؤكدًا أن القرار يعود للأميركيين في إظهار نيتهم الحقيقية، إما عبر التفاوض أو بالمضي نحو مواجهة مع إيران.



وأشار عراقجي إلى أن إيران كانت منخرطة في مسار دبلوماسي مع واشنطن عندما تعرّضت لهجوم إسرائيلي، مضيفًا: "إذا كانت الولايات المتحدة جادة بشأن الدبلوماسية، فعليها أن تتصل بإسرائيل وتطالبها بوقف اعتداءاتها".



واتهم عراقجي الإدارة الأميركية باستخدام المسار الدبلوماسي كغطاء للهجمات الإسرائيلية، قائلًا إن بلاده خلصت إلى أن "الدبلوماسية الأميركية كانت غطاء لما قامت به إسرائيل".



وأكد عراقجي أن إيران قادرة على إعادة بناء منشآتها النووية رغم استهدافها، موضحًا أن "التكنولوجيا النووية أنجزناها بقدراتنا، ويمكننا إعادة بناء ما تم تدميره".



وشدد على أن "العودة إلى الدبلوماسية غير ممكنة إلا بعد وقف العدوان ومحاسبة المعتدي"، مشيرًا إلى أن إيران بدأت حاليًا استهداف منشآت اقتصادية إسرائيلية ردًا على استهداف طهران لمواقعها الاقتصادية.



وختم بالقول إن "طريق الدبلوماسية سيكون ممهّدًا إذا توقف العدوان"، معربًا عن احترامه للمبعوث الأميركي ويتكوف واصفًا إياه بـ"الرجل الطيب" و"الشخص الذي يمكن العمل معه".