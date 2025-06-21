الحرب تتصاعد والدبلوماسية تتعثر: أسبوعان يفصلان العالم عن القرار الأميركي

في اليوم التاسع من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، استمر الغموض بشأن الموقف الأميركي من المشاركة فيها، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إنه لا يمكنه حسم القرار بشأن إيران الآن، وأضاف أنه يمنح طهران أسبوعين كأقصى حد.



كما قال مسؤول غربي إن الإيرانيين يرفضون أي لقاء مباشر مع الأميركيين في ظل الهجوم الإسرائيلي.



وقد اختُتمت في جنيف جولة محادثات بين إيران ووزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بمشاركة مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وسط أجواء مشحونة بفعل التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل.



وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده لمواصلة المسارات الدبلوماسية، لكنه جدّد رفض طهران أي تفاوض عن قدراتها العسكرية أو أنظمتها الدفاعية، مشدداً على ضرورة حصر المحادثات في الملف النووي فقط.



ميدانيا، توقع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير "أياما صعبة" وأكد استعداد الجيش لحرب طويلة، في حين ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هناك مخاوف لدى المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين من خوض حرب استنزاف مع إيران دون وجود مسار دبلوماسي.



كما قال مسؤول أميركي إن تل أبيب تخاطر باستنفاد مخزونها من صواريخ آرو-3 إذا واصلت إيران إطلاق الصواريخ.