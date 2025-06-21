الخارجية الأميركية: إجلاء 79 موظفًا وعائلاتهم من سفارة واشنطن في إسرائيل

ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" نقلًا عن وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة قامت بإجلاء 79 موظفًا من العاملين في سفارتها لدى إسرائيل، إلى جانب أفراد عائلاتهم، وذلك في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.



وأشارت الخارجية إلى أن أكثر من 6,400 مواطن أميركي في إسرائيل قد ملأوا نماذج إلكترونية لطلب معلومات حول رحلات الإجلاء، بينما يُقدّر عدد الأميركيين الذين قد يحتاجون إلى مساعدة يومية في الإجلاء بين 300 و500 شخص.