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إسرائيل تستهدف موقع أصفهان النووي في إيران

أخبار دولية
2025-06-21 | 00:25
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إسرائيل تستهدف موقع أصفهان النووي في إيران
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إسرائيل تستهدف موقع أصفهان النووي في إيران

أكدت مصادر إيرانية أن موقع أصفهان النووي كان من بين الأهداف التي تعرّضت لهجمات إسرائيلية خلال التصعيد الأخير، وفق ما نقلته وكالة أنباء "فارس" عن نائب محافظ أصفهان.

وأوضح المسؤول الإيراني أن الهجمات لم تسفر عن أي إصابات، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت للهجوم في مناطق عدة من المحافظة.

وأضاف أن الموقع النووي في أصفهان لم يشهد أي تسرب لمواد خطرة، مؤكدًا للمواطنين أن الوضع تحت السيطرة ولا داعي للقلق.

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