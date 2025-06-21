كاتس: قائد فيلق فلسطين في قوة القدس التابعة للحرس الثوري

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقتل سعيد إيزادي، قائد "فيلق فلسطين" في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، خلال عملية نُفذت الليلة الماضية في مدينة قم الإيرانية.



وقال كاتس إن إيزادي يُعد من كبار المسؤولين في الحرس الثوري، وكان على صلة مباشرة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه كان يشرف على تمويل وتسليح الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك دعم العملية التي نُفذت في 7 أكتوبر.



وبحسب الوزير الإسرائيلي، فإن العملية استهدفت إيزادي داخل شقة كان يقيم فيها في قم، واعتُبرت ضربة مباشرة للبنية التحتية الإيرانية الداعمة للفصائل المسلحة في غزة.