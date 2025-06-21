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واشنطن بوست: ترامب سعى إلى تجنب الحرب

أخبار دولية
2025-06-21 | 02:51
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واشنطن بوست: ترامب سعى إلى تجنب الحرب
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واشنطن بوست: ترامب سعى إلى تجنب الحرب

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثّف مشاوراته مع مانحين وإعلاميين ومسؤولين منتخبين للحصول على نصائح بشأن كيفية التعامل مع التصعيد الحالي مع إيران.

وأفادت الصحيفة بأن ترامب يتمسك بموقفه الرافض لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا، لكنه في الوقت نفسه يُظهر رغبة واضحة في تجنّب الدخول في حرب. وأضافت أن أصواتًا داخل دائرته المقربة، تحذر من توجيه ضربة عسكرية لطهران وتدعو إلى إعطاء فرصة للمفاوضات، نجحت في تحقيق اختراق في موقفه.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى وجود "معركة شرسة" داخل محيط ترامب بين مؤيدين للعمل العسكري ومعارضين له، في وقت يدعم فيه الرئيس الأميركي الجهود الدبلوماسية الجارية في جنيف، والتي تقترب من تحقيق تقدم في المحادثات مع إيران.

وفي السياق، أكدت الصحيفة أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف لم يشارك بشكل مباشر في محادثات جنيف، إلا أنه ظل على تواصل منتظم مع المسؤولين الإيرانيين طوال فترة التفاوض.

أخبار دولية

بوست:

ترامب

الحرب

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