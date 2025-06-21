بوتين: لا دليل على نية إيرانية لامتلاك أسلحة نووية

نقلت وكالة نوفوستي عن الرئيس الروسي فلادمير بوتين قوله إن روسيا أبلغت إسرائيل مرارا بأنه لا دليل على وجود نية إيرانية لامتلاك أسلحة نووية.



والأربعاء الماضي، قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن بلاده تطالب الولايات المتحدة بعدم توجيه ضربات لإيران، محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة خطيرة لاستقرار الشرق الأوسط.



وأكدت موسكو أن الغارات الإسرائيلية تثير مخاطر حقيقية لوقوع كارثة نووية.