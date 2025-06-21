في موقف لافت من التصعيد المتواصل في المنطقة، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول ذات النفوذ على إسرائيل إلى عدم الإنصات لما وصفه بـ"سمّها"، مؤكدًا ضرورة إيجاد حل للأزمة عبر الحوار والدبلوماسية.وحمّل أردوغان حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية تعطيل جهود السلام الإقليمي، واصفًا إياها بـ"أكبر عائق أمام الاستقرار".وأضاف أن إسرائيل تهدف من خلال هجماتها إلى إفشال المحادثات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، في مؤشر واضح على أنها "لا تريد الحلول الدبلوماسية".وفي رسالة دعم إلى الشعب الإيراني، عبّر أردوغان عن ثقته بأن "الشعب الإيراني سيتجاوز هذه المرحلة الصعبة".