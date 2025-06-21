زيلينسكي يتهم موسكو بتسليم بلاده جثامين 20 جنديا روسيا بدلا من الأوكرانيين

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بتسليم بلاده عمدا جثامين 20 جنديا روسيا، أحدهم يحمل الجنسية الاسرائيلية، بدلا من رفات جنود أوكرانيين تم الاتفاق على اعادتها خلال عملية تبادل جثث جرت مؤخرا.



وقال الرئيس الأوكراني خلال إحاطة صحافية الجمعة طُلب عدم نشر مضمونها حتى السبت: "نعتقد أنهم يفعلون ذلك عمدا لإظهار عدد الجثث الأوكرانية التي يُفترض أنها بحوزتهم" ولتقليل عدد القتلى بين الجنود الروس.